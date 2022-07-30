Подлое нападение российских оккупантов утром 24 февраля заставило миллионы украинцев покинуть свои дома в поисках безопасности. Харьковчанка Ксения Артюх в рамках проекта СВОИ рассказала о том, как ей удалось покинуть город, который штурмовали российские оккупанты.

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Выезд из Харькова под звуки взрывов

Как рассказала Ксения, после полномасштабного нападения россиян и обстрелов Харькова она сразу приняла решение о выезде. Куда – безразлично, только в безопасное место, как можно дальше от бешеного обстрела российской артиллерии.

Когда мы садились в поезд, нам было все равно, куда он едет. Или в Днепр, или в Полтаву, или во Львов, или в Ивано-Франковск. Была задача: просто выехать. Когда во время эвакуации мы находились на вокзале – уже рядом были взрывы,

– рассказала женщина.

Она добавила, что на вокзале было очень большое количество напуганных людей, выйти из толпы было просто невозможно, а атмосфера была невероятно тяжелая и удручающая. Каждый был пропитан страхом, отчаянием и безысходностью.

Ехать во Львов повезло сидя, а по прибытии в пункт назначения удалось поселиться у знакомых.

"Если бы поезд ехал в Ивано-Франковск или Винницу, мы бы поехали туда. Не было обязательным решением ехать именно во Львов", – добавила Ксения.

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