Підлий напад російських окупантів зранку 24 лютого змусив мільйони українців покинути свої домівки у пошуках безпеки. Харків'янка Ксенія Артюх у рамках проєкту СВОЇ розповіла про те, як їй вдалося покинути місто, яке штурмували російські окупанти.

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Виїзд з Харкова під звуки вибухів

Як розповіла Ксенія, після повномасштабного нападу росіян та обстрілу Харкова вона одразу прийняла рішення про виїзд. Куди – байдуже, аби лиш в безпечне місце, якомога далі від шаленого обстрілу російської артилерії.

Коли ми сідали в потяг, нам було все одно, куди він їде. Чи до Дніпра, чи до Полтави, чи до Львова, чи до Івано-Франківська. Була задача: просто виїхати. Бо коли під час евакуації ми перебували на вокзалі – вже поруч були вибухи,

– розповіла жінка.

Вона додала, що на вокзалі була дуже велика кількість наляканих людей, вийти з натовпу було просто неможливо, а атмосфера була неймовірно важка та гнітюча. Кожен був просякнутий страхом, відчаєм та безвихіддю.

Їхати до Львова пощастило сидячи, а після прибуття у пункт призначення вдалося оселитися у знайомих.

"Якби потяг їхав до Івано-Франківська чи Вінниці, ми поїхали б туди. Не було обов’язковим рішенням їхати саме до Львова", – додала Ксенія.

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