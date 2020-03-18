Пересмотр режима карантина: в "Слуге народа" объяснили, возможно ли это

В "Слуге народа" отметили, что карантинные меры, которые накануне ввели в Украине, являются оправданными. Ведь уменьшают вероятность распространения коронавируса Covid-19.

Такое мнение в эфире программы "Что это было" на 24 канале высказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Галина Янченко.

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Она подчеркнула, что особенность коронавируса – в том, что процесс заражения происходит практически мгновенно. К тому же, большая опасность заключается в осложнениях, которые он вызывает.

Некоторые страны Европы отнеслись несерьезно к этой угрозе. Вопрос или до того, как действовала их власть и насколько предупредила своих граждан, или же к этим гражданам, которые решили, что болезнь, возможно, заденет всех, но не их, – отметила "слуга народа".

"Но заражение произошло слишком стремительно, слишком быстро. Ряд европейских стран принимает протоколы с прописанными алгоритмами, в каких случаях они не будут оказывать человеку помощь, даже если он умирает", – добавила Янченко.

Она отметила, что очень бы не хотела, чтобы такая ситуация сложилась в Украине. Именно поэтому были введены соответствующие карантинные меры. "Мы обратились к владельцам предприятий. В принципе, в современном информационном обществе многие люди могут работать удаленно", – отметила депутат.



Что запрещено в Украине во время карантина из-за коронавируса / Инфографика 24 канала

И добавила, что есть, конечно, предприятия, которые не смогут этого сделать. Но они должны осознавать ответственность, которую они могут нести, если их работники заразятся, у них будут определенные осложнения и даже летальные случаи.

Важно, чтобы все понимали уровень опасности, которая предстала перед нами. Карантинные мероприятия призваны сделать распространение эпидемии не таким стремительным. Чтобы система здравоохранения Украины справилась, – подчеркнула Янченко.

Депутат также вспомнила обращение Ангелы Меркель к немецкому обществу, которое появилось накануне. И подчеркнула, что даже в Германии обращаются с просьбой серьезно относиться к карантину и по возможности самоизолироваться, особенно людям старшего возраста.

Что известно о карантине в Украине?

Украина ввела карантин на своей территории из-за пандемии коронавируса Covid-19 с 12 марта по 3 апреля. Кроме того, государство закрыло свои границы для иностранцев от 16 марта и прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.



Запрещены любые пассажирские железнодорожные, авиа- и автобусные перевозки. В городах действуют строгие ограничения на пользование общественным транспортом. Метро в Киеве, Днепре и Харькове прекратило работу.



Также в городах закрываются все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе. Работают только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании. В Житомирской, Черновицкой и Киевской областях введен режим чрезвычайной ситуации. За невыполнение постановления правительства о карантине украинцам грозит уголовная ответственность.