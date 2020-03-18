Перегляд режиму карантину: в "Слузі народу" пояснили, чи це можливо

У "Слузі народу" наголосили, що карантинні заходи, які напередодні запровадили в Україні, є виправданими. Адже зменшують ймовірність поширення коронавірусу Covid-19.

Таку думку в ефірі програми "Що це було" на 24 каналі висловила заступник голови фракції "Слуга народу" Галина Янченко.

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Вона підкреслила, що особливість коронавірусу – в тому, що процес зараження відбувається практично миттєво. До того ж, велика небезпека полягає в ускладненнях, які він викликає.

Деякі країни Європи поставилися несерйозно до цієї загрози. Питання або до того, як діяла їхня влада та наскільки попередила своїх громадян, або ж до цих громадян, які вирішили, що хвороба, можливо, зачепить всіх, але не їх, – зазначила "слуга народу".

"Але зараження відбулося надто стрімко, надто швидко. Низка європейських країн приймає протоколи з прописаними алгоритмами, в яких випадках вони не надаватимуть людині допомогу навіть якщо вона помирає", – додала Янченко.

Вона наголосила, що дуже б не хотіла, аби така ситуація склалася в Україні. Саме тому були введені відповідні карантинні заходи. "Ми звернулися до власників підприємств. В принципі, у сучасному інформаційному суспільстві багато людей можуть працювати віддалено", – зазначила депутатка.



Що заборонено в Україні під час карантину через коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Й додала, що є, звичайно, підприємства, які не зможуть цього зробити. Але вони повинні усвідомлювати відповідальність, яку вони можуть нести, якщо їх працівники заразяться, в них будуть певні ускладнення або ж навіть летальні випадки.

Важливо, щоб усі розуміли рівень небезпеки, яка постала перед нами. Карантинні заходи покликані зробити розповсюдження епідемії не таким стрімким. Аби система охорони здоров'я України справилася, – підкреслила Янченко.

Депутатка також пригадала звернення Ангели Меркель до німецького суспільства, яке з'явилося напередодні. Й наголосила, що навіть в Німеччині звертаються з проханням серйозно ставитися до карантину та по можливості самоізолюватися, особливо людям старшого віку.

Що відомо про карантин в Україні?Україна ввела карантин на своїй території через пандемію коронавірусу Covid-19 з 12 березня по 3 квітня. Окрім того, держава закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.



Заборонені будь-які пасажирські залізничні, авіа- та автобусні перевезення. У містах діють суворі обмеження на користування громадським транспортом. Метро у Києві, Дніпрі та Харкові припинило роботу.



Також у містах закриваються усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки і страхові компанії. У Житомирській, Чернівецькій та Київській областях введений режим надзвичайної ситуації. За невиконання постанови уряду про карантин українцям загрожує кримінальна відповідальність.