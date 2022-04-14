"Перестанет существовать": эксперт предположил, что ждет Россию, если она не остановится

Россия продолжает угрожать миру и ведет агрессивную войну. Это может привести к тому, что она вообще прекратит свое существование или ее существенно демилитаризуют.

Такое мнение высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире 24 канала.

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По его словам, Украине приходится роль стать государством, с которым Россия, как государство, рискует вести едва ли не последнюю войну.

"Так как то, что сейчас делает Путин и его военная машина, сыграет злую шутку и приведет к тому, что будет возникать серьезная оппозиция в армейских кругах, и может привести к тому, что Россия перестанет существовать как империя", – подчеркнул Мусиенко.

Эксперт говорит, что международное общество к тому же уже сделало выводы, что Россия – это монстр, который угрожает всем и ведет агрессивные войны.

Если Россия не остановится, то в дальнейшем созреет консенсус, что не может существовать такое большое государство, которое угрожает всем. Она должна быть, как минимум, либо с сокращенными ядерными арсеналами, либо существенно демилитаризована,

– заявил Мусиенко.

По его мнению, возможно, Россия будет существовать, но не в тех границах, которые есть сейчас. Такой прогноз, если страна-агрессор не остановится. "И эти проигранные Россией битвы в Украине являются своеобразной причиной для тех явлений, которые я описал", – добавил эксперт.

Кстати, российский захватчик оставил предсмертное послание родному брату. Призвал его не ехать на войну в Украину, ведь тогда вернуться домой живым шансов не будет. Голосовое сообщение СБУ обнаружила в телефоне погибшего оккупанта.

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