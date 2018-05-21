Перестрелка в Марселе: неизвестные открыли огонь из автоматов

Днем 21 мая в городе Марселе на юге Франции группа неизвестных в масках открыла огонь из автоматов, похожих на автоматы Калашникова.

Как пишут французские СМИ, злоумышленники открыли огонь недалеко от известного в Марселе культурного пространства La Busserine.

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Неизвестные в масках прибыли туда на трех машинах.

Полицейские, прибывшие на вызов, вступили в перестрелку с нападавшими.

На место инцидента прибыли морские пехотинцы и спасательные службы.

Le Figaro сообщает, что в результате стрельбы один человек был ранен.

По данным издания, сотрудники антикризисной бригады полиции прибыли на место незаконного оборота наркотиков в Марселе после того, как очевидцы сообщили, что слышали многочисленные звуки выстрелов. На месте нашли много гильз.

В соцсетях публикуют фото с места стрельбы.

Перестрелка в Марселе произошла днем 21 мая

К слову, 19 мая немецком городе Саарбрюккен неизвестный мужчина открыл стрельбу по прохожим, в результате чего погибли по меньшей мере два человека.