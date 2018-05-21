Стрілянина у Марселі: невідомі відкрили вогонь з автоматів
Вдень 21 травня у місті Марселі на півдні Франції група невідомих у масках відкрила вогонь з автоматів, схожих на автомати Калашникова.
Як пишуть французькі ЗМІ, зловмисники відкрили вогонь неподалік від відомого у Марселі культурного простору La Busserine.
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Невідомі у масках прибули туди на трьох автівках.
Поліцейські, які прибули на виклик, вступили у перестрілку з нападниками.
На місце інциденту прибули морські піхотинці і рятувальні служби.
Le Figaro повідомляє, що внаслідок стрілянини одна людина була поранена.
За даними видання, співробітники антикризової бригади поліції прибули на місце незаконного обігу наркотиків у Марселі після того, як очевидці повідомили, що чули численні звуки пострілів. На місці знайшли чимало гільз.
У соцмережах публікують фото з місця стрілянини.
Стрілянина у Марселі сталась вдень 21 травня
До слова, 19 травня німецькому місті Саарбрюккен невідомий чоловік відкрив стрілянину по перехожих, внаслідок чого загинуло щонайменше дві людини.