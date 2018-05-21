Стрілянина у Марселі: невідомі відкрили вогонь з автоматів

Вдень 21 травня у місті Марселі на півдні Франції група невідомих у масках відкрила вогонь з автоматів, схожих на автомати Калашникова.

Як пишуть французькі ЗМІ, зловмисники відкрили вогонь неподалік від відомого у Марселі культурного простору La Busserine.

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Невідомі у масках прибули туди на трьох автівках.

Поліцейські, які прибули на виклик, вступили у перестрілку з нападниками.

На місце інциденту прибули морські піхотинці і рятувальні служби.

Le Figaro повідомляє, що внаслідок стрілянини одна людина була поранена.

За даними видання, співробітники антикризової бригади поліції прибули на місце незаконного обігу наркотиків у Марселі після того, як очевидці повідомили, що чули численні звуки пострілів. На місці знайшли чимало гільз.

У соцмережах публікують фото з місця стрілянини.



Стрілянина у Марселі сталась вдень 21 травня

До слова, 19 травня німецькому місті Саарбрюккен невідомий чоловік відкрив стрілянину по перехожих, внаслідок чого загинуло щонайменше дві людини.