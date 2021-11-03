Резінков написав заяву на звільнення

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков 1 листопада написав заяву про відставку. Скоріш за все, він тепер стане наступним міністром оборони, тобто замінить Андрія Тарана на цій посаді.

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Найбільша претензія, яка лунає від критиків Резнікова, як до ймовірного міністра оборони – це те, що він не військовий командир. Однак ще за президентства Петра Порошенка в Україні відбувся поділ функцій:

військовими справами займається Генштаб і Головнокомандувач;

міністр оборони виконує суто політичні функції.

І зараз там, в першу чергу, потрібен менеджер, який має навести порядок у державних закупівлях, де за період очільництва Тарана відбувся повний хаос. А це розкіш, яку Україна не може собі дозволити в часи війни з Росією.

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Резінков може стати позитивною заміною

Фаховість Олексія Резнікова не викликає сумнівів. Також він досить предметно і детально знайомий з кремлівськими маніпуляціями. Тож у випадку з Резніковим – це може бути позитивна заміна.

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Замість Резнікова міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій може стати Ірина Верещук зі "Слуги народу". Але, ймовірно, Резніков стане не просто міністром оборони, а збереже за собою портфель віцепрем'єра, який очолить і оборонку, і реінтеграцію.

Тобто, фактично Верещук, ймовірно, отримає посаду, але без портфеля. А тут нема ні позитиву, ні негативу. Це – ніяк.

Звільнення Уруського та Любченка

Подав заяву про звільнення міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський. Замість Уруського міністром може стати голова митної служби Павло Рябікін.



Рябікін може стати міністром з питань стратегічних галузей / Фото пресслужби "Борисполя"

На посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Романа Абрамовського, який подав у відставку ще 20 жовтня, вже цього тижня мають призначити Руслана Стрільця, який наразі є першим заступником міністра.

Міністр економіки України Олексій Любченко, ймовірно, також скоро піде у відставку. На його місце фракція буде пропонувати заступницю голови Офісу Президента Юлію Свириденко.

Перетасовування карт, а не зміни

Бачите, я не роблю крок не до позитиву, не до негативу. Адже загалом це все виглядає як перетасування карт. Відверто відчувається кадровий голод, який нині є в країні, адже посади просто міняють між собою, з надією знайти ідеальних міністрів.

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Тож, тому складається враження ніби ми топчемось на місці. Дуже не хочеться робити песимістичний крок назад. Авансом залишаємося на боці позитиву, але точно будемо слідкувати і критикувати там, де це доречно, кожного чиновника.