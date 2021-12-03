На место происшествия оперативно прибыли спасатели ГСЧС. Авария произошла на автодороге М30 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка – Луганск – Изварино.
Важно На Харьковщине произошла утечка аммиака на одном из предприятий
Спасатели получили информацию о дорожном происшествии в 6:23, а уже в 9:40 приступили к работам по перекачке аммиака из цистерны. Известно, что грузовик перевозил сжиженный аммиак объемом до 19 тонн – именно талая емкость цистерны.
После прибытия на место происшествия спасателей ГПСЧ-5 областного центра выяснилось, что действительно произошло опрокидывание автоцистерны, в которой был сжиженный аммиак (безводный),
– объяснили в ГСЧС.
Что именно стало причиной аварии – будут выяснять правоохранители. На месте происшествия работают сотрудники ГСЧС, а также дополнительные силы и средства – всего 31 человек личного состава и 9 единиц спецтехники.
Есть ли пострадавшие
В результате ДТП никто, кроме водителя, не пострадал. Мужчина сейчас находится в больнице с травмой головы, но в сознании.
Место аварии под Винницей / Фото ГСЧС
Пострадал водитель автоцистерны / Фото ГСЧС
На месте аварии работают спасатели / Фото ГСЧС
Утечка аммиака в Винницкой области: главное
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Утром 29 ноября возле города Немиров, что в Винницкой области, на территории предприятия "Райагрохим" из железнодорожной цистерны испарился безводный аммиак.
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По факту загрязнения воздуха следователи приступили к уголовному производству, в рамках которого устанавливают причины утечки опасного газа.
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