На место происшествия оперативно прибыли спасатели ГСЧС. Авария произошла на автодороге М30 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка – Луганск – Изварино.

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Спасатели получили информацию о дорожном происшествии в 6:23, а уже в 9:40 приступили к работам по перекачке аммиака из цистерны. Известно, что грузовик перевозил сжиженный аммиак объемом до 19 тонн – именно талая емкость цистерны.

После прибытия на место происшествия спасателей ГПСЧ-5 областного центра выяснилось, что действительно произошло опрокидывание автоцистерны, в которой был сжиженный аммиак (безводный),

– объяснили в ГСЧС.

Что именно стало причиной аварии – будут выяснять правоохранители. На месте происшествия работают сотрудники ГСЧС, а также дополнительные силы и средства – всего 31 человек личного состава и 9 единиц спецтехники.

Есть ли пострадавшие

В результате ДТП никто, кроме водителя, не пострадал. Мужчина сейчас находится в больнице с травмой головы, но в сознании.



Место аварии под Винницей / Фото ГСЧС



Пострадал водитель автоцистерны / Фото ГСЧС



На месте аварии работают спасатели / Фото ГСЧС

Утечка аммиака в Винницкой области: главное