Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на издание "Синьхуа" и Reuters.

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Чрезвычайная ситуация в Китае

В воскресенье, 4 мая, в провинции Гуйчжоу четыре туристических катера, которые стояли на реке, перевернул сильный ветер. На судах находились люди. В результате внезапной непогоды в водоеме оказались 84 человека.

Десять туристов спасти не удалось. Последнего погибшего человека достали из реки в понедельник, 5 мая. 74 пассажиров лодок спасатели перевезли на берег. Китайские государственные СМИ пишут, что за медицинской помощью обратились 70 человек. Все они находятся в удовлетворительном состоянии.

К операции по спасению туристов и ликвидации последствий аварии привлекли почти 500 чрезвычайников. Президент Китая Си Цзиньпин поручил властям провинции "сделать все возможное".

Китайский лидер также дал задание как можно лучше усилить меры безопасности, чтобы предотвратить большое количество несчастных случаев на туристических аттракционах и в больших общественных местах.

Напомним, в мае прошлого года в провинции Гуандун произошла другая трагедия – обрушилось шоссе. В результате этого погибли почти 40 человек. На месте обвала образовалась большая пропасть.