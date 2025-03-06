Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Воздушного командования "Запад" Воздушных сил ВСУ.

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В Воздушных силах начали проверку

Командование отреагировало на видеообращение военнослужащих 204-й бригады тактической авиации, в котором они заявили о переводе специалистов инженерно-авиационной службы в подразделения других родов и видов ВСУ.

В воздушном командовании "Запад" придерживаются решения о недопущении перевода военнослужащих дефицитных специальностей в другие роды и виды Вооруженных сил Украины,

– говорится в заявлении.

В Воздушных силах добавили, что по данному факту сейчас проводят служебную проверку. Также командование приняло решение отменить выбытие военнослужащих 204-й бригады тактической авиации.

Важно! В воздушном командовании "Запад" работает горячая линия по номеру 0 322 355 589. На нее могут обращаться все военнослужащие, которые считают, что их перевод осуществляется с нарушениями.

Как отметили в Воздушном командовании "Запад", обращений от военнослужащих 204-й бригады тактической авиации зафиксировано не было.

Напомним, 12 января военнослужащие части Воздушных сил ВСУ массово получили сообщение о переводе в пехоту.️ После огласки командование сообщило, что этого не будет, а 16 января там добавили, что создали спецкомиссию, которая изучает перевод военнослужащих Воздушных Сил в другие роды и виды ВСУ.