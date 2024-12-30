Украинский глава государства отметил, что пока такая функция работает только для Национальной гвардии Украины, однако, впоследствии станет доступной и для пограничников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.

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Какие проблемы помогает решать приложение Армия+

Зеленский заверил, что в Украине и в дальнейшем будут развивать цифровые сервисы. Он подчеркнул, что это не только позволяет убрать "бумажную" армию, но и помогает людям чувствовать больше благодарности от государства и уважения к себе.

Отметим, что благодаря приложению Армия+ военнослужащие Вооруженных Сил могут быстро подать рапорт на перевод в другую часть онлайн. В Минобороны говорят, что этот процесс является максимально удобным и занимает не более 15 минут.

Для подачи рапорта военнослужащему нужно иметь военный билет или удостоверение офицера, а также рекомендательное письмо от части, куда он планирует перевод.