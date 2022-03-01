Переводчица на телеканале расплакалась после речи Зеленского в Европарламенте

После мощной речи президента Владимира Зеленского украинская переводчица расплакалась в прямом эфире. Предположительно, женщина растрогалась беспрецедентной реакцией Европейского парламента на речь президента.

Во время прямого включения Владимира Зеленского украинская переводчица, которая переводила речи членов Европарламента, начала плакать.

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После речи Владимира Зеленского, когда весь Европарламент стоя хлопал президенту, переводчица расплакалась.

Также женщина снова начала плакать после обращения председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука.

Видео речи Владимира Зеленского:

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