Так, уже некоторое время Пригожин потерял контакты с российским диктатором. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

Не пропустите Гражданская война в России официально началась, – ЧВК "Вагнера"

Какую ошибку допустил диктатор

Дело в том, что Путину был выгоден конфликт Пригожина с минобороны России, поэтому он был в стороне от него. По мнению Гудкова, если бы кремлевский диктатор был несколько дальновиднее, то еще вчера, 23 июня 2023 года, мог урегулировать этот конфликт и предотвратить восстание. Путин же просто спрятался.

Пригожин хотел только одного – снова общаться с Путиным, как было много лет,

– предположил российский оппозиционный политик.

Кроме того, сам Пригожин заявлял, что их задача – разобраться с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым. Так что ошибкой диктатора стала очередная попытка отмолчаться и отсидеться.

Гудков объяснил, в чем ошибся Путин: смотрите видео

Путин обратился к россиянам из-за восстания: главное