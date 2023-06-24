Так, уже некоторое время Пригожин потерял контакты с российским диктатором. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.
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Какую ошибку допустил диктатор
Дело в том, что Путину был выгоден конфликт Пригожина с минобороны России, поэтому он был в стороне от него. По мнению Гудкова, если бы кремлевский диктатор был несколько дальновиднее, то еще вчера, 23 июня 2023 года, мог урегулировать этот конфликт и предотвратить восстание. Путин же просто спрятался.
Пригожин хотел только одного – снова общаться с Путиным, как было много лет,
– предположил российский оппозиционный политик.
Кроме того, сам Пригожин заявлял, что их задача – разобраться с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым. Так что ошибкой диктатора стала очередная попытка отмолчаться и отсидеться.
Гудков объяснил, в чем ошибся Путин: смотрите видео
Путин обратился к россиянам из-за восстания: главное
- Говорящая голова Кремля Дмитрий Песков все анонсировал и анонсировал обращение Путина. Впрочем, россиянам пришлось немного подождать, пока диктатор придет в себя.
- На связь со своим народом Путин вышел после 9 утра 24 июня, но ничего важного не сказал. Наговорил об "ударе по России", внутреннем предательстве и традиционно не обошел якобы "войну с нацистами".
- Евгений Пригожин уже отреагировал на видеообращение российского диктатора. Главарь вагнеровцев заявил, что, в отличие от кремлевских депутатов, является "настоящим патриотом России".
- Кроме того, глава вагнеровцев отметил, что не собирается останавливаться и идти с повинной.
- Владимир Путин решил пожаловаться президентам ОДКБ на своих вышедших из-под контроля приспешников. Так что поспешил звонить им, потому что уже никто первым Путину не звонит.
- Лидер Казахстана Касим-Жомарт Токаев не слишком рад был слышать главы Кремля, поэтому сказал, что это все внутренние дела России. Так, Путину не осталось ничего, как поблагодарить Токаева за "понимание ситуации".