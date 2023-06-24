Так, уже певний час Пригожин втратив контакти з російським диктатором. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков.
Не пропустіть Громадянська війна в Росії офіційно почалася, – ПВК "Вагнера"
Якої помилки припустився диктатор
Річ у тім, що Путіну був вигідний конфлікт Пригожина з міноборони Росії, тому він був осторонь нього. На думку Гудкова, якби кремлівський диктатор був трохи далекогляднішим, то ще вчора, 23 червня 2023 року, міг врегулювати цей конфлікт й запобігти повстанню. Натомість Путін просто сховався.
Пригожин хотів же лиш одного – знову спілкуватися з Путіним, як було багато років,
– припустив російський опозиційний політик.
Крім того, сам Пригожин заявляв, що їхнє завдання – розібратися з міністром оборони Сєргєєм Шойгу та начальником генштабу Валєрієм Герасимовим. Тож помилкою диктатора стала чергова спроба відмовчатися та відсидітися.
Гудков пояснив, у чому схибив Путін: дивіться відео
Путін звернувся до росіян через повстання: головне
- Балакуча голова Кремля Дмітрій Пєсков все анонсував й анонсував звернення Путіна. Втім, росіянам довелося трохи зачекати поки диктатор оклигає.
- На зв'язок зі своїм народом Путін вийшов лише після 9 ранку 24 червня, але нічого важливого не сказав. Наговорив про "удар по Росії", внутрішнє зрадництво й традиційно не оминув нібито "війни з нацистами".
- Євгєній Пригожин вже відреагував на відеозвернення російського диктатора. Ватажок вагнерівців заявив, що, на відміну від кремлівських депутатів, є "справжнім патріотом Росії".
- Крім того, очільник вагнерівців зазначив, що не збирається зупинятися та йти з повинною.
- Владімір Путін вирішив побідкатися президентам ОДКБ на своїх посіпак, які вийшли з-під контролю. Тож поспішив телефонувати їм, бо вже ніхто першим Путіну не дзвонить.
- Лідер Казахстану Касим-Жомарт Токаєв не надто був радий чути очільника Кремля, тож сказав, що це все внутрішні справи Росії. Тож Путіну не лишилося нічого, як подякувати Токаєву за "розуміння ситуації".