Так, уже певний час Пригожин втратив контакти з російським диктатором. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

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Якої помилки припустився диктатор

Річ у тім, що Путіну був вигідний конфлікт Пригожина з міноборони Росії, тому він був осторонь нього. На думку Гудкова, якби кремлівський диктатор був трохи далекогляднішим, то ще вчора, 23 червня 2023 року, міг врегулювати цей конфлікт й запобігти повстанню. Натомість Путін просто сховався.

Пригожин хотів же лиш одного – знову спілкуватися з Путіним, як було багато років,

– припустив російський опозиційний політик.

Крім того, сам Пригожин заявляв, що їхнє завдання – розібратися з міністром оборони Сєргєєм Шойгу та начальником генштабу Валєрієм Герасимовим. Тож помилкою диктатора стала чергова спроба відмовчатися та відсидітися.

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