Впрочем, это зависит от количества живой силы и техники, которую Пригожин может перебросить в Москву. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт и глава Украинского центра безопасности Сергей Кузан.

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Может ли Пригожин захватить Москву

Так, все военные подразделения оккупантов сегодня привлечены к боевым действиям в Украине. Следовательно, путь на Москву для пригожинцев относительно открытым.

Темпы продвижения вагнеровцев свидетельствуют, что они могут взять Москву,

– предположил военный эксперт.

В то же время те силовые службы, которые остались в столице страны-агрессора, вряд ли смогут стать преградой для войска Пригожина.

Кузан предположил, может ли Пригожин захватить Москву: смотрите видео

В чем главная слабость вагнеровцев

Самый большой вопрос, который может предстать перед приспешниками Пригожина – количество снарядов и в целом обеспечения. Речь идет о горючем, еде и медицинском снаряжении.

Мы не знаем, какая у них сейчас ситуация. Но относительно оружия – у них точно есть вся линейка вооружения: начиная от стрелкового оружия и заканчивая гранатометами, минометами,

– отметил военный эксперт.

На продвижение вагнеровцев до Москвы также влияет тот факт, что, по сути, они не встречают сопротивления со стороны россиян. А блокпосты или перекрытия, которые так пытаются оборудовать силовики по приказу Кремля, не будут работать против войска Пригожина. Ведь направлены, прежде всего, на остановку гражданского транспорта.

Аналогичная ситуация с мостами. По мнению военного эксперта, они не остановят продвижение пригожинцев. Поскольку, чтобы взорвать их, нужны специалисты и запас времени. Ни того, ни другого Кремлю не хватает.

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