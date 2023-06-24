Впрочем, это зависит от количества живой силы и техники, которую Пригожин может перебросить в Москву. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт и глава Украинского центра безопасности Сергей Кузан.
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Может ли Пригожин захватить Москву
Так, все военные подразделения оккупантов сегодня привлечены к боевым действиям в Украине. Следовательно, путь на Москву для пригожинцев относительно открытым.
Темпы продвижения вагнеровцев свидетельствуют, что они могут взять Москву,
– предположил военный эксперт.
В то же время те силовые службы, которые остались в столице страны-агрессора, вряд ли смогут стать преградой для войска Пригожина.
Кузан предположил, может ли Пригожин захватить Москву: смотрите видео
В чем главная слабость вагнеровцев
Самый большой вопрос, который может предстать перед приспешниками Пригожина – количество снарядов и в целом обеспечения. Речь идет о горючем, еде и медицинском снаряжении.
Мы не знаем, какая у них сейчас ситуация. Но относительно оружия – у них точно есть вся линейка вооружения: начиная от стрелкового оружия и заканчивая гранатометами, минометами,
– отметил военный эксперт.
На продвижение вагнеровцев до Москвы также влияет тот факт, что, по сути, они не встречают сопротивления со стороны россиян. А блокпосты или перекрытия, которые так пытаются оборудовать силовики по приказу Кремля, не будут работать против войска Пригожина. Ведь направлены, прежде всего, на остановку гражданского транспорта.
Аналогичная ситуация с мостами. По мнению военного эксперта, они не остановят продвижение пригожинцев. Поскольку, чтобы взорвать их, нужны специалисты и запас времени. Ни того, ни другого Кремлю не хватает.
Как Москва готовится к возможному захвату
- Ночью 24 июня главарь вагнеровцев поднял вооруженный мятеж в России. Причиной он назвал то, что по приказу министра обороны Сергея Шойгу армия страны-агрессора нанесла удар по позициям ЧВК "Вагнера" в тылу. Пригожин заявил о большом количестве погибших наемников и своих намерениях наказать Минобороны.
- В ряде российских регионов объявили о начале контртеррористической операции. Столица России не стала исключением. Более того, появилась информация, что в Москве могут отключить интернет.
- Кроме того, на выезде из столицы начали появляться окопы. А также со стороны района Ясенево на юге Москвы заметили бронетранспортеры.