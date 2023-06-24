Подозреваем, что Путину половину суток писали текст успокаивающей речи. Как бы там ни было, но Песков заявил, что вскоре президент России все-таки выступит.

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Обращение перенесли

Пресс-секретарь Кремля отметил, что обращение Путина можно будет услышать "в ближайшее время". Правда, неизвестно, на какую тему он будет выступать. Впрочем, не исключено, что основная причина записи этого очередного пропагандистского ролика до банальности проста – заявления и действия главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

В сети сообщалось о том, что обращение Путина запланировано на 9 утра. Впрочем, ближе к этому времени Песков сообщил об этом "в скором времени".

Не исключаем, что отсрочили обращение по веским причинам. Ведь Пригожин заявил, что выдвигается в Москву. По всей вероятности, Путина сейчас пытаются куда-то перевезти или спрятать еще глубже в его бункере.

Пригожин взял военные объекты в Ростове

Так, утром 24 июня Пригожин заявил, что его наемники захватили военные объекты и аэродром в Ростове-на-Дону. И на этом, заверил он, они не собираются останавливаться.

"Повар Путина" также выложил ролики из Ростова. Первые кадры демонстрируют нам, что Пригожин находится на территории штаба Южного военного округа. Там же он встретился с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым, а также заместителем начальника генштаба России Владимиром Алексеевым.

Они обсуждали ситуацию, которая сложилась в Ростове. Пригожин жаловался, что наемников обстреляли из вертолетов. В то же время похвастался меткой работой по воздушным судам россиян.

Будем сбивать всех, если будете их посылать. Потому что вы стреляете по мирным жителям, вы уничтожаете "мирняк". Вы только что уничтожили автобус с людьми, и совести у вас никакой не было,

– обвинил Пригожин руководство.

Он также угрожал заблокировать город. Сделают наемники "Вагнера" это в случае, если к Пригожину не прибудут Сергей Шойгу и Валерий Герасимов.