Підозрюємо, що Путіну пів доби писали текст заспокійливої промови. Хай там як, але Пєсков заявив, що невдовзі президент Росії таки виступить.

Дивіться також Військовий переворот чи піар-акція Пригожина: що відбувається у Росії

Звернення перенесли

Прессекретар Кремля зазначив, що звернення Путіна можна буде почути "найближчим часом". Правда, достеменно невідомо, на яку тему він виступатиме. Втім, не виключено, що основна причина запису цього чергового пропагандистського ролика до банальності проста, – заяви та дії глави ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина.

В мережі повідомляли про те, що звернення Путіна заплановане на 9 ранку. Втім, ближче до цього часу Пєсков повідомив про це "незабаром".

Не виключаємо, що відтермінували звернення з вагомих причин. Адже Пригожин заявив, що висувається на Москву. Цілком імовірно, Путіна зараз намагаються кудись перевезти або ж сховати ще глибше у його бункері.

Пригожин взяв військові об'єкти у Ростові

Так, зранку 24 червня Пригожин заявив, що його найманці захопили військові об'єкти й аеродром у Ростові-на-Дону. І на цьому, запевнив він, вони не збираються зупинятися.

"Кухар Путіна" також виклав ролики з Ростова. Перші кадри демонструють нам, що Пригожин перебуває на території штабу Південного військового округу. Там же він зустрівся з заступником міністра оборони Юнус-Беком Євкуровим, також заступником начальника генштабу Росії Владіміром Алєксєєвим.

Вони обговорювали ситуацію, яка склалася у Ростові. Пригожин бідкався, що найманців обстріляли з гелікоптерів. Водночас похизувався влучною роботою по повітряних суднах росіян.

Будемо збивати усіх, якщо будете їх посилати. Тому що ви стріляєте по мирних жителях, ви знищуєте "мирняк". Ви тільки що знищили автобус з людьми, і совісті у вас ніякої не було,

– звинуватив Пригожин керівництво.

Він також погрожував заблокувати місто. Зроблять найманці "Вагнера" це у випадку, якщо до Пригожина не прибудуть Сєргєй Шойгу та Валєрій Герасимов.