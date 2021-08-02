Пресс-служба посольства Украины в Великобритании назвала этот случай провокационным. Соответствующее заявление появилось в твиттере ведомства.
Напомним Британская компания-перевозчик использует карту Украины без Крыма
Мы обращаем внимание на каждый случай провокационного представления границ Украины вопреки международному праву,
– говорится в заявлении.
Как отметили дипломаты, посольство Украины в Великобритании изучает эту ситуацию и определит свои дальнейшие действия.
Карта на грузовиках без Крыма
Информация о перевозчике с картой без Крыма сначала появилась в СМИ: соответствующее фото грузового авто сделал неравнодушный украинец за рубежом. Оказалось, что такие изображения есть и на официальном сайте перевозчика и в соцсетях.
На своих грузовиках компания пользуется картой без Крыма / Фото с cameroremovals.com
На карте Украина изображена без Крыма, впрочем, полуостров и не "отдали" России. Поскольку свои перевозки компания не осуществляет в Россию, вероятнее всего, именно поэтому Крым не изобразили на карте.
Карта Украины без Крыма: предыдущие скандалы
- 5 июля государственный телеканал "Дом" показал карту с "российским" Крымом. Изображение быстро меняли на правильное и объяснили, что проводят служебную проверку.
- В инстаграме на странице официального представительства JBL опубликовали карту Украины без Крыма и Донбасса. В компании пояснили, что это ошибка смм-ника, которого сразу же после скандала уволили.
- Один из самых громких скандалов в последнее время – карта Украины без Крыма на официальном сайте Олимпиады-2020. Карта Olympics Cheer Zone разделяла "границей" материковую часть Украины и временно оккупированный Крым.