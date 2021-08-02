Пресс-служба посольства Украины в Великобритании назвала этот случай провокационным. Соответствующее заявление появилось в твиттере ведомства.

Напомним Британская компания-перевозчик использует карту Украины без Крыма

Мы обращаем внимание на каждый случай провокационного представления границ Украины вопреки международному праву,

– говорится в заявлении.

Как отметили дипломаты, посольство Украины в Великобритании изучает эту ситуацию и определит свои дальнейшие действия.

Карта на грузовиках без Крыма

Информация о перевозчике с картой без Крыма сначала появилась в СМИ: соответствующее фото грузового авто сделал неравнодушный украинец за рубежом. Оказалось, что такие изображения есть и на официальном сайте перевозчика и в соцсетях.

На своих грузовиках компания пользуется картой без Крыма / Фото с cameroremovals.com

На карте Украина изображена без Крыма, впрочем, полуостров и не "отдали" России. Поскольку свои перевозки компания не осуществляет в Россию, вероятнее всего, именно поэтому Крым не изобразили на карте.

Карта Украины без Крыма: предыдущие скандалы