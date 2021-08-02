Пресслужба посольства України у Великій Британії назвало цей випадок провокаційним. Відповідна заява з'явилася у твітері відомства.
Нагадаємо Британська компанія-перевізник використовує карту України без Криму
Ми звертаємо увагу на кожен випадок провокаційного представлення кордонів України всупереч міжнародному праву,
– йдеться у заяві.
Як зазначили дипломати, посольство України у Великій Британії вивчає цю ситуацію і визначить свої подальші дії.
Карта на вантажівках без Криму
Інформація про перевізника із картою без Криму спершу з'явилася у ЗМІ: відповідне фото вантажний авто зробив небайдужий українець за кордоном. Виявилося, що такі зображення є і на офіційному сайті перевізника та у соцмережах.
На своїх вантажівках компанія послуговується картою без Криму / Фото з cameroremovals.com
На карті Україна зображена без Криму, втім півострів і не "віддали" Росії. Оскільки свої перевезення компанія не здійснює у Росію, найімовірніше, саме тому Крим не зобразили на карті.
Карта України без Криму: попередні скандали
- 5 липня державний телеканал "Дом" показав карту з "російським" Кримом. Зображення швидко мінили на правильне і пояснили, що проводять службову перевірку.
- В інстаграмі на сторінці офіційного представництва JBL опублікували карту України без Криму й Донбасу. У компанії пояснили, що це помилка смм-ника, якого одразу ж після скандалу звільнили.
- Один із найгучніших скандалів останнім часом – карта України без Криму на офіційному сайті Олімпіади-2020. Карта Olympics Cheer Zone розділяла "кордоном" материкову частину України й тимчасово окупований Крим.