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Перевозки– это золотая жила для госслужащих, – Омелян

18 Читати новину українською
Перевозки– это золотая жила для госслужащих
Перевозки– это золотая жила для госслужащих / Фото из открытых источников

Сегодня в Украине произошло много ужасных ДТП, где погибло большое количество людей. Только за первое полугодие 2018 года в Украине зарегистрировали более 68 тысяч ДТП. В среднем за сутки на дорогах страны умирают 7 человек. В связи с этим в правительстве решили начать проверки перевозчиков, которые много лет работали в "черных" схемах.

О ситуации, которая сложилась в украинском бизнесе перевозчиков, в программе "Что это было" рассказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

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Отметим, ранее в Украине местная или областная власть объявляла конкурсы, отдельные маршруты и тот, кто выигрывал, начинал возить людей. Его уже проверяли, качество автобуса, сколько у перевозчика их есть. Как показывают журналистские расследования, конкурсы выигрывали близкие к власти люди. Они подтасовывали материалы и показывали одни и те же автобусы на различных маршрутах. А те кто остался вне конкурса, или уходили из бизнеса, или пытаются "корытами" нелегально заработать деньги.

Как сказал Владимир Омелян, когда он стал министром, то начал получать большое количество жалоб. Люди приходили с заявлениями, говорили, что у них есть комиссия министерского уровня, которую тогда проводила Государственная служба безопасности на транспорте. У них есть техника, свои маршруты, они работают честно и платят налоги, но есть конкуренты, которые работают вне правил.

Ниоткуда появлялась компания, которая забирала лицензию на маршрут и спокойно себе ездила с массой нарушений, а комиссия на то закрывала глаза. Я понимал, что это дорога в никуда и постоянно стоять на стороне правды каждый конкретнйы случай – это безрезультативная работа. Мы в апреле разработали новые правила, мы согласовали их на Кабмине, и много чиновников заинтересованы в отдельных маршрутах и перевозчиках,
– сказал министр Владимир Омелян.

По его словам, с этого года мы имеем абсолютно прозрачную систему получения межобластных маршрутов. Их получают по системе заявлений. Перевозчику просто нужно собрать определенный пакет документов, если у него есть техника, опыт и желание ездить. Значительно упростили правила на комиссии областных, районных и городских.

Сейчас в связи с трагическими событиями, мы можем навести порядок, потому что общественное мнение наконец на нашей стороне, люди начали требовать свои права и хотят ездить в комфортном, безопасном транспорте, а не соглашаться на "гробы на колесах". Сейчас во время проверок мы открываем салон, а там он непонятно как переделан с грузового на пассажирский, вместо 8 сидит 10 человек. В случае любом ДТП – это смерть,
– добавил Омелян.

Министр уверен, создав нормальные прозрачные условия на рынке, бизнес станет заинтересован конкурировать за клиента. Будет как в авиации, открыв небо – мы дали дорогу десяткам компаний, которые поставили дешевые цены на билеты. Он надеется, что с наведением порядка на рынке мы дадим возможность нормальному бизнесу работать.

Теги: Аварии и ДТП Владимир Омелян Новости Украины Министерство инфраструктуры Транспорт
Источник: 24 канал
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