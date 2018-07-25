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Перевезення – це золота жила для держслужбовців, – Омелян

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Перевезення– це золота жила для держслужбовців
Перевезення– це золота жила для держслужбовців / Фото з відкритих джерел

За сотанні дні в Україні сталося багато жахливих ДТП, де загинула велика кількість людей. Тільки за перше півріччя 2018 року в Україні зареєстрували більше 68 тисяч ДТП. В середньому за добу на дорогах країни помирають 7 людей. У зв'язку з цим в уряді вирішили почати перевірки перевізників, які багато років працювали у "чорних" схемах.

Про ситуацію, яка склалася в українському бізнесі перевізників у прямому ефірі 24 каналу розповів міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

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Зазначимо, раніше в Україні місцева чи обласна влада оголошувала конкурси, окремі маршрути і той, хто виграв починав возити людей. Як показують журналістські розслідування, їх вигравали близькі до влади люди, а ті хто залишився поза конкурсом або йшли з бізнесу, або намагаються "коритами" нелегально заробити гроші.

Як сказав Володимир Омелян, коли він став міністром, то почав отримувати велику кількість скарг. Люди приходили з заявами, казали, що у них є комісія міністерського рівня, яку тоді проводила Державна служба безпеки на транспорті. В них є техніка, свої маршрути, вони працюють чесно та платять податки, але є конкуренти, які працюють поза правилами.

Нізвідки з'являлася компанія, яка забирала ліцензію на маршрут і спокійно собі їздила з масою порушень, а комісія на то закривала очі. Ми в квітні розробили нові правила, ми погодили їх на Кабміні та багато чиновників стали зацікавлені в окремих маршрутах та  перевізниках,
– сказав міністр Володимир Омелян.

За його словами, з цього року ми маємо абсолютно прозору систему отримання міжобласних маршрутів. Їх отримують за системою заяв. Перевізнику просто потрібно зібрати певний пакет документів, якщо у нього є техніка, досвід та бажання їздити. Значно спростили правила на комісії обласних, районних та міських. 

Зараз у зв’язку з трагічними подіями, ми можемо навести порядок, бо громадська думка нарешті на нашій стороні, люди почали вимагати свої права і хочуть їздити у комфортному, безпечному транспорті, а не погоджуватися на "гроби на колесах". Зараз під час перевірок ми відкриваємо салон, а там він незрозуміло як перероблений з вантажного на пасажирський, замість 8 сидить 10 людей. У випадку будь-якому ДТП – це смерть,
 – додав Омелян.

Міністр впевнений, створивши нормальні прозорі умови на ринку, бізнес стане зацікавлений конкурувати за клієнта. Буде як в авіації, відкривши небо – ми дали дорогу десяткам компаній, які поставили дешеві ціни на квитки. Він сподівається, що з наведенням порядку на ринку, ми дамо можливість нормальному бізнесу працювати.

Теги: Новини України Міністерство інфраструктури Транспорт Аварії та ДТП Володимир Омелян
Джерело: 24 канал
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