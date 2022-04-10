Перезагрузка НАТО: Альянс будет укреплять границы и готовиться к отражению атак России

НАТО работает над планами постоянного военного присутствия на своей границе. Это решение связано с возможным отражением будущих атак России.

Как сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, более детальные изменения будут рассмотрены и приняты на саммите Североатлантического альянса, который состоится в июне в Мадриде.

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По его словам, НАТО в настоящее время находится "в разгаре очень фундаментальной трансформации", которая будет отражать "долгосрочные последствия" действий президента России Владимира Путина.

То, что мы видим сейчас – это новая реальность, новая норма для европейской безопасности. Поэтому сейчас мы попросили наше военное командование предоставить варианты того, что мы называем перезагрузкой, долгосрочной адаптацией НАТО,

– заявил Столтенберг.

Одним из вариантов является постоянное военное присутствие на границах Альянса с целью отражения грядущей российской агрессии.

На фоне полномасштабной войны России в Украине стали появляться сообщения о том, что Финляндия и Швеция рассматривают возможность вступления в Альянс.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова хоть завтра вступить в НАТО, если будет предложат, но этого не произошло и не произойдет. Сейчас наша страна в кратчайшие сроки получит оружие, которое используют страны НАТО.

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