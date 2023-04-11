Перезагрузка таможни: парламент принял за основу законопроект

Верховная Рада 11 апреля приняла за основу законопроект о перезагрузке таможни. Он предусматривает переаттестацию таможенников и изменение процедуры избрания руководителя.

Речь идет о законопроекте №6490-д, который поддержали 260 депутатов. Об этом сообщил заместитель председателя налогового комитета Рады Ярослав Железняк.

Раньше Таможенную службу взялись перезагрузить: есть одно но

Что предполагает законопроект

Планируется изменить процедуру конкурсного отбора руководителя таможни. Конкурсная комиссия будет состоять из 9 человек, что будет определять Кабмин, из которых 5 будут отбираться на основании предложений международных организаций. При этом конкурсная комиссия будет определять только одно лицо, которое будет вноситься премьер-министром для рассмотрения Кабмином.

Также законопроект предусматривает введение ежегодного внешнего аудита эффективности деятельности таможни. Вывод такого аудита станет ключевым основанием для увольнения руководителя таможни. То есть его нельзя будет увольнять просто по желанию КМУ.

Переаттестация таможенников

В течение года после избрания нового руководителя хотят провести переаттестацию всех работников таможни, в том числе и на добродетель. Если работник не пройдет переаттестацию, его уволят.

Кроме того, отменяют необходимость согласования с Минфином назначения на должности и/или увольнения с должностей руководителей среднего звена.

Также законопроект предусматривает более высокий размер зарплаты для таможенников, чем сейчас.