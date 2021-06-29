Перезапуск ВККС должен состояться при участии международных экспертов, – Кира Рудик

Кира Рудик рассказала, что главным вопросом повестки дня Верховной Рады на этой неделе является судебная реформа.

Партия "Голос" уже год настаивает на том, что в конце концов должна быть перезапущена Высшая квалификационная комиссия судей при ключевом участии международных экспертов. Это вместе с обновлением Высшего совета правосудия позволит обеспечить реальную судебную реформу.

Ситуация, когда судам не доверяют 78% украинцев, никаких шансов на инвестиции и экономическое развитие не будет. Поэтому "Голос" внес необходимые поправки в законопроект о судебной реформе и требует их принятия. Эти поправки детализируют принципы формирования ВККС. Мы считаем, что голос международных партнеров должен быть решающим при формировании комиссии,

– отметила Кира Рудик.

Лидер подчеркнула, что несмотря на это, именно конкурсная комиссия будет отбирать кандидатов в ВККС, а Высший совет правосудия только их утверждать. "Голос" настаивает, чтобы комиссия отбирала 16 кандидатов. Если комиссия будет избирать 32 кандидатов, как настаивают в партии власти, то Высший совет правосудия сможет избрать худших из лучших, а это так не должно быть.

Рудик уверена, что с судебной реформы должны начаться другие фундаментальные изменения, которые помогут стране перейти от выживания к росту и развитию в интересах каждого человека. Именно поэтому ключевым элементом антиолигархического пакета "Голоса", который партия недавно внесла в парламент, являются изменения в судебной системе.

Налогоплательщики в этом году заплатят почти 16 миллиардов за судебную систему, но мы все на 158 месте в рейтинге верховенства права. Иностранные инвесторы впервые за 5 лет назвали недоверие к судебной власти преградой номер один для инвестиций. Продажные суды блокируют либеральное развитие украинской экономики, что выгодно исключительно олигархам,

– резюмировала Кира Рудик.

Именно отсутствие справедливых судов – главная причина недоверия инвесторов для вложения денег в Украину, отметила лидер "Голоса".