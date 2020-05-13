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Пережил две мировые войны и атомное оружие: в океане нашли остатки уникального корабля – фото

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Судно "Невада"
Судно "Невада" / oceaninfinity.com

В Тихом океане у побережья Гавайев обнаружили остатки военного корабля "Невада". Судно пережило обе мировые войны и испытания атомного оружия.

О находке сообщила компания Ocean Infinity, которая занимается исследованием морского дна.

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Нашли корабль "Невада" в 120 километрах на юго-запад от бухты Перл-Харбор, на глубине 4,7 километра. Однако поднимать остатки боевого судна пока не планируют.

В общем линкор принимал участие в ряде военно-морских операций времен Второй мировой, в частности высадке союзных войск в Нормандии в июне 1944 года.

корабель невада сша
Так выглядят остатки корабля в 2020 году / Фото Infinity Ocean

Что известно о корабле "Невада"

Судно спустили на воду еще в 1914 году. Линкор стал вторым кораблем, названным в честь штата США.

Корабль участвовал в обеих Мировых войнах и использовался для испытаний атомного оружия.

  • В конце Первой мировой войны был одним из кораблей, сопровождавших американского президента Вудро Вильсона во время визита в Европу.
  • Во Вторую мировую "Невада" был одним из кораблей, стоявших в бухте Перл-Харбор во время нападения Японии в декабре 1941 года.

Во время Гавайской морской операции серьезно повредили корабль, он затонул на мели, но позже был восстановлен.

В послевоенное время "Неваду" превратили в объект испытаний ядерного оружия, а в 1948 году он затонул в результате торпедного удара во время военных учений.

Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Война Оружие Транспорт Водный транспорт Новости США История
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