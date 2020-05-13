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Пережив дві світові війни та атомну зброю: в океані знайшли рештки унікального корабля – фото

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Судно "Невада"
Судно "Невада" / oceaninfinity.com

У Тихому океані біля узбережжя Гаваїв виявили рештки військового корабля "Невада". Судно пережило обидві світові війни та випробовування атомною зброєю.

Про знахідку повідомила компанія Ocean Infinity, яка займається дослідженням морського дна.

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Знайшли корабель "Невада" за 120 кілометрів на південний захід від бухти Перл-Гарбор, на глибині 4,7 кілометра. Однак піднімати рештки бойового судна наразі не планують.

Загалом лінкор брав участь у низці воєнно-морських операцій часів Другої світової, зокрема висадці союзних військ у Нормандії у червні 1944 року.

корабель невада сша
Так виглядають рештки корабля у 2020 році / Фото Ocean Infinity

Що відомо про корабель "Невада"

Судно спустили на воду ще у 1914 році. Лінкор став другим кораблем, названим на честь штату США.

Корабель брав участь в обох світових війнах та використовувався для випробувань атомної зброї.

  • Наприкінці Першої світової війни був одним з кораблів, що супроводжував американського президента Вудро Вільсона під час візиту до Європи.
  • У Другу світову "Невада" був одним з кораблів, що стояв у бухті Перл-Гарбор під час нападу Японії у грудні 1941року.

Під час Гавайської морської операції корабель серйозно пошкодили, він затонув на мілині, але пізніше був відновлений.

У повоєнний час корабель "Неваду" перетворили на об’єкт випробувань ядерної зброї, а у 1948 році він затонув внаслідок торпедного удару під час військових навчань.

Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Війна Зброя Транспорт Водний транспорт Новини США Історія
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