В ВСУ рассказали об уникальном бойце. Боевое крещение он прошел под Иловайском, а в победном бою за шахту Бутовку воин потерял ногу.

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В 2015 году Леонид потерял ногу

Вражеская снайперская пуля догнала мужчину в 2015 году. С тех пор у мужчины была мирная жизнь. Однако все изменилось 24 февраля – во время полномасштабного вторжения России.

Для воина сделали исключение

Мужчина настойчиво просился в армию, так что для такого упрямого украинца сделали исключение. Леонида взяли в территориальную оборону Харькова.

Сейчас защитник управляет БМП и выполняет боевые задания. В частности, он вывозил раненых с поля боя, перегонял вражескую технику на наши позиции. Также одно из дел, которым занимается воин, – доставка обеспечения военным подразделениям.

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