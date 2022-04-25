У ЗСУ розповіли про унікального бійця. Бойове хрещення він пройшов під Іловайськом, а в переможному бою за шахту Бутівку воїн втратив ногу.

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У 2015 році Леонід втратив ногу

Ворожа снайперська куля наздогнала чоловіка у 2015 році. З того часу у чоловіка було мирне життя. Проте все змінилось 24 лютого – часу повномасштабного вторгнення Росії.

Для воїна зробили виняток

Чоловік наполегливо просився до війська, отож для такого впертого українця зробили виняток. Леоніда взяли у територіальну оборону Харкова.

Зараз захисник керує БМП та виконує бойові завдання. Зокрема, він вивозив поранених з поля бою, переганяв ворожу техніку до наших позицій. Також одна зі справ, якою займається воїн, доставка забезпечення військовим підрозділам.

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