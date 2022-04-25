Головна мета ворога, кажуть у Генштабі ЗСУ, встановити повний контроль над Донецькою та Луганською областями. Також росіяни хочуть встановити сухопутний коридор до окупованого Криму.

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Волинський, Поліський, Сіверський напрямки

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках російські війська активних дій не проводили. Також не помічено суттєвих змін у розташуванні тих підрозділів, які охороняють російську та білоруську ділянки кордону.

Слобожанський напрям

На Слобожанському напрямку вороги продовжують обстріли із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню Харкова, Карасівки, Прудянки та Коробочкіного.

На напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов'янськ російські війська хотіли провести штурмові дії, проте успіху не мали. Росіяни обстрілювали Велику Комишуваху, Вірнопілля та Нову Дмитрівку.

Донецький і Таврійський напрямки

На цих напрямках противник обстрілював з артилерії позиції ЗСУ. Надзвичайно складна ситуація у Маріуполі. Тут ворог завдавав ракетно-бомбових ударів по заводу "Азовсталь". Також росіяни штурмують Попасну.

Південнобузький напрямок

На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював позиції українських військових поблизу Князівки та Миколаївки.

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ЗСУ завдають противнику значних втрат

ЗСУ дають ворогу гідну відсіч. Лише на території Луганщини та Донеччини українські захисники відбили 7 ворожих атак. Наші воїни знищили 13 танків, 3 артилерійські системи, 17 одиниць броньованої техніки, 4 бойові броньовані машини та 18 одиниць автомобільної техніки і 4 паливозаправника. Підрозділи ППО збили 3 безпілотники "Орлан-10".

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