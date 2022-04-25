Російські окупанти наразі контролюють Херсон. Згідно плану ворога саме він має стати центром ще однієї псевдореспубліки, яку росіяни мріють утворити на території України.

До теми На Півдні окуповані населені пункти готують до "референдуму" й закривають для в’їзду та виїзду

Підтвердження від британців

Як повідомляють британські розвідники, росіяни готуються до проведення так званого "референдуму" в окупованому Херсоні. Ця територія дає сухопутне сполучення з Кримом та дозволить проводити активні дії на південному напрямку, тому росіяни розглядають його як сою ключову позицію.

Також повідомляється, що результати російських внутрішніх голосувань завжди фальсифіковані, тому вірити жодним даним "референдуму" не варто.

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