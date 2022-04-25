Главная цель врага, как говорят в Генштабе ВСУ, установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями. Также россияне хотят установить сухопутный коридор в оккупированный Крым.

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Волынское, Полесское, Северское направления

На Волынском, Полесском и Северском направлениях российские войска активных действий не предпринимали. Также не замечены существенные изменения в расположении тех подразделений, которые охраняют российский и белорусский участки границы.

Слобожанское направление

На Слобожанском направлении враги продолжают обстреливать из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня Харьков, Карасовку, Прудянку и Коробочкино.

На направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск российские войска хотели провести штурмовые действия, однако успеха не имели. Россияне обстреливали Великую Камышеваху, Вернополье и Новую Дмитровку.

Донецкое и Таврическое направления

На этих направлениях противник обстреливал из артиллерии позиции ВСУ. Необычайно сложная ситуация в Мариуполе. Здесь враг наносил ракетно-бомбовые удары по заводу "Азовсталь". Также россияне штурмуют Попасную.

Южнобужское направление

На Южнобужском направлении враг обстреливал позиции украинских военных вблизи Княжейки и Николаевки.

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ВСУ наносят противнику значительные потери

ВСУ дают врагу достойный отпор. Только на территории Луганщины и Донетчины украинские защитники отбили 7 вражеских атак. Наши воины уничтожили 13 танков, 3 артиллерийских системы, 17 единиц бронированной техники, 4 боевых бронированных машины, 18 единиц автомобильной техники и 4 топливозаправщика. Подразделения ПВО сбили 3 беспилотника "Орлан-10".

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