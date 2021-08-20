Период достижений и упущенных возможностей: что изменилось в Украине за время Независимости
Источник:"Грани правды" на 24 канале
Хорошим поводом подвести итоги является 30-летие Независимости Украины. Возникает большой соблазн назвать нашу новейшую историю периодом упущенных возможностей.
На фоне стран Балтии или Польши мы и правда выглядим не самыми прилежными учениками. Зато на фоне других бывших соседей по советской коммунальной квартире Украина констрастно выделяется.
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Украина движется вперед
Мы остались демократией. В нашей стране сменилось 6 президентов, 5 из которых могут позировать на общих фото. Нашу сменяемость власти не обнулила даже война.
Президенты Украины могут позировать вместе / Фото lb.ua
Запрос на "крепкую руку" не родил диктатуру, а запрос на "порядок" – не привел к узурпации. Каждый следующий глава государства был в оппозиции к своему предшественнику и операция "преемник" в украинских условиях выглядит как нереальный сценарий.
Наши недостатки – это продолжение наших достоинств. Коррупция, скандалы, расследования – все это неизбежно в условиях демократического уклада.
Более того, все это возможно лишь при демократическом строе. Жители авторитарных стран могут обсуждать власти лишь на кухнях. Мы же привыкли к разноголосице в СМИ и забываем о том, что большинство наших соседей давно живут в условиях цензуры.
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Мы движемся вперед – очень медленно, сложно, но бывшая метрополия не оставила нам выбора и Украине приходится верить в Европу даже больше, чем Европа готова верить в себя сама. У нас попросту нет альтернатив. Путь на Восток для нас закрыт, а потому Запад остается единственной доступной опцией.
За что Украина заплатила оккупацией
Еще недавно в нашей стране пророссийский вектор входил в категорию политически допустимого. На президентских выборах побеждали люди, ставившие во главу угла дружбу с метрополией.
Но за последние годы в Украине стало очерчиваться пространство политической нормы, в которую пророссийские лозунги больше не входят, в отличие от лозунгов проевропейских.
Если 10 лет назад пророссийские партии могли рассчитывать на половину мест в украинском парламенте, то теперь их потолок – это условные 20%. За эту трансформацию Украина заплатила высокую цену.
Оккупация Крыма и части Донбасса стали платой за те иллюзии, которые у нас были. Было бы преступлением перед будущим не сделать из этого выводы. Но они, судя по социологии, все-таки были сделаны. Поэтому даже новички, попадая в украинскую политику, вынуждены оглядываться на реальность и на общественный запрос.
Оккупация Крыма и части Донбасса стали платой за иллюзии / Фото Getty Images
Вероятно, мы обречены были жить в формате "отложенной независимости". В конце концов, распад Советского Союза случился в силу многих факторов, среди которых "украинский вопрос" не выглядел основным. Кто-то получил свободу, потому что стремился сбежать из тюрьмы, кто-то – просто потому, что тюрьма развалилась. Потому мы на долгие годы погрузились в споры о самих себе.
Продлевали базирование Черноморского флота, обменивали суверенитет на газовые скидки, намекали западным странам, что их чрезмерные требования аукнутся нашим сближением с Москвой. Вероятно, сказалось то, что мы не привыкли ценить вещи, доставшиеся даром. Сравнительно мирный сценарий обретения независимости в 1991 году многих заставлял этой независимостью не дорожить.
Отложенный долг страна платит до сих пор
Свой отложенный долг страна начала платить в 2014 году и платит до сих пор. Благодаря тем, кто держит внешний периметр, Украина получает время для того, чтобы обустраивать пространство внутри контура.
У многих велик соблазн сказать о том, что "ничего не меняется", но это впечатление развеивается, если вглядеться в наше недавнее прошлое. Достаточно пролистать подшивки старых газет и почитать программы кандидатов в президенты.
Впрочем, точно такой же ошибкой станет попытка объявить нашу реальность необратимой. Независимость, суверенитет, вектор развития – все это существует лишь до тех пор, пока есть люди, готовые это отстаивать.
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Все зависит от нас самих
Нам никто не гарантировал хэппи-энд и наш успех вовсе не является чем-то решенным. Наши ошибки могут обернуться катастрофой, наши иллюзии могут привести к краху. Мы сами строим свое будущее и авторство возможных ошибок не получится переписать на кого-то еще.
30 лет независимого существования – это много по меркам XXI века. Но мало, если мерять историческими горизонтами. Только от нас зависит, какие тексты мы будем писать к 40 годовщине обретения Независимости, равно как и то, какая интонация будет в них преобладать.