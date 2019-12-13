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      В янтаре нашли перья динозавров вместе с вшами: фото

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      В янтаре нашли перья динозавров вместе с вшами / naked-science.ru

      Ученые нашли в кусочке янтаря перья динозавров с паразитами, которые напоминали современных вшей. Возраст янтаря оценивается в 100 миллионов лет.

      Ученым из педагогического университета в Пекине удалось обнаружить 10 микроскопических паразитов на разных стадиях развития, пишет Naked science.

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      Исследователи взяли массу образцов янтаря с севера Мьянмы. В двух образцах перьев ученые нашли насекомых.

      комахи воші
      Так выглядит найденное насекомое / Фото: Naked science

      Ученые назвали паразитов Mesophthirus engeli. Если их связь с вшами подтвердится, то они станут самыми древними из известных представителей этой группы.

      Заметим, что найденные насекомые действительно могут оказаться связаны с вшами: от современных насекомых их отличают крючки на лапках и форма антенн.

      комаха блохи
      Паразитов назвали Mesophthirus engeli / Фото: Naked science

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Наука Япония Мир животных
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