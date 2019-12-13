В янтаре нашли перья динозавров вместе с вшами: фото

Ученые нашли в кусочке янтаря перья динозавров с паразитами, которые напоминали современных вшей. Возраст янтаря оценивается в 100 миллионов лет.

Ученым из педагогического университета в Пекине удалось обнаружить 10 микроскопических паразитов на разных стадиях развития, пишет Naked science.

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Исследователи взяли массу образцов янтаря с севера Мьянмы. В двух образцах перьев ученые нашли насекомых.



Так выглядит найденное насекомое / Фото: Naked science

Ученые назвали паразитов Mesophthirus engeli. Если их связь с вшами подтвердится, то они станут самыми древними из известных представителей этой группы.

Заметим, что найденные насекомые действительно могут оказаться связаны с вшами: от современных насекомых их отличают крючки на лапках и форма антенн.



Паразитов назвали Mesophthirus engeli / Фото: Naked science