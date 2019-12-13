У бурштині знайшли пір'я динозаврів разом з вошами: фото
Науковці знайшли в шматочку бурштину пір'я динозаврів з паразитами, які нагадували сучасних вошей. Вік бурштину оцінюють у 100 мільйонів років.
Вченим з педагогічного університету в Пекіні вдалося виявити 10 мікроскопічних паразитів на різних стадіях розвитку, пише Naked science.
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Дослідники перебрали масу зразків бурштину з півночі М'янми. У двох зразках пір'я науковці знайшли комахи.
Так виглядає знайдена комаха/ Фото: Naked science
Вчені назвали паразитів Mesophthirus engeli. Якщо їхній зв'язок з вошами підтвердиться, то вони стануть найдавнішими з відомих представників цієї групи.
Зауважимо, що знайдені комахи дійсно можуть виявитися пов'язані з вошами: від сучасних комах їх відрізняють гачки на лапках і форма антен.
Паразитів назвали Mesophthirus engeli/ Фото: Naked science
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