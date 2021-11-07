Пернатый экоактивист: умный попугай умело сортирует мусор

Маленькая птичка научилась различать полезные вещи и мусор. Теперь попугай добросовестно выбрасывает хлам в крохотный мусорник, а ценные предметы складывает в копилку.

Умный сине-черный неразлучник сортирует мусор не хуже людей.

Читайте также Почему полезно приходить на работу с домашними питомцами: опыт компании Purina®

Эта милая птичка любит чистоту и порядок. Когда неразлучник видит окурок, крышку или другой мелкий мусор, он ответственно выбрасывает его в маленький мусорник, который поставили специально для попугая.

Что известно о породе птички





Особенность этих попугаев – их образ жизни. Когда неразлучники находят себе вторую половинку, остаются рядом с ней до конца жизни. Эти животные – очень верные. Неразлучники живут в Африке и Мадагаскаре. Попугаи имеют разный окрас – от синих оттенков до оранжевых.Особенность этих попугаев – их образ жизни. Когда неразлучники находят себе вторую половинку, остаются рядом с ней до конца жизни. Эти животные – очень верные.

Нерозлучники – умные и преданные животные / Фото Unsplash

Неразлучников достаточно легко тренировать, и владелец этой птички демонстрирует это по полной. Он научил синего попугайчика отделять монетки и мусор.

В мире еще столько всего, что можно изучать чуть ли не каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты удивительными. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусный, но и полезный.

Неразлучник радостно убирает на столе, выбрасывая мусор в корзину. За свои старания птичка получает монетки – их неразлучник прячет в собственную копилку.

Как умный попугайчик убирает мусор: смотрите видео