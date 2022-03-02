Об этом на сегодняшнем брифинге объявил официальный представитель болгарского внешнеполитического ведомства Митко Димитров.

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На сайте прокуратуры сообщили, что по результатам совместной работы Специализированной прокуратуры и Госагентства по нацбезопасности открыто уголовное производство относительно преступлений против интересов Болгарии.

Россиянин осуществлял нерегламентированную разведывательную деятельность. Это противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях.

Позже стало известно, что возбуждено дело против болгарского генерала запаса, подозреваемого в передаче российскому дипломату информации о государственной тайне.

На отъезд из России дипломатам отводится 48 часов.

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