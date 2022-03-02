Про це на сьогоднішньому брифінгу оголосив офіційний представник болгарського зовнішньополітичного відомства Мітко Димитров

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

На сайті прокуратури повідомили, що за результатами спільної роботи Спеціалізованої прокуратури та Держагентства з нацбезпеки відкрито кримінальне провадження щодо злочинів проти інтересів Болгарії.

Росіянин здійснював нерегламентовану розвідувальну діяльність. Це суперечить Віденській конвенції про дипломатичні відносини.

Пізніше стало відомо, що відкрито справу проти болгарського генерала запасу, який підозрюється в передачі російському дипломату інформації про державну таємницю.

На від'їзд із Росії дипломатам відводиться 48 годин.



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