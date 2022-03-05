Соответствующую информацию в эфире канала "Рада" рассказал мэр Славутича Юрий Фомичев. Об этом он рассказал 5 марта – на 10-й день войны, которую Россия начала против Украины.

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Работники на Чернобыльской АЭС истощены

Орки цинично находятся на территории Чернобыльской АЭС уже 10 суток. Все это время личный состав работает на смене, разделившись на две группы и сменяя друг друга. Но люди устали морально и физически.

Люди питаются ограниченно, у них ограничено количество лекарств и им очень тяжело. Их родные и близкие здесь, в Славутиче, так же переживают и не знают, что с этим делать,

– рассказал Фомичев.

Мэр Славутича объяснил, что это настоящий терроризм, ведь таких прецедентов в мире не было, чтобы захватить ядерные объекты, атомные электростанции.

Кстати, орки захватили ЧАЭС еще 24 февраля – то есть, в первый день полномасштабного нападения России на Украину.

Как можно противостоять врагу / Инфографика 24 канала

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