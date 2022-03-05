Відповідну інформацію у ефірі каналу "Рада" розповів мер Славутича Юрій Фомічев. Про це він розповів 5 березня – на 10 день війни, яку Росія почала проти України.

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Працівники на Чорнобильській АЕС виснажені

Орки цинічно перебувають на території Чорнобильської АЕС вже 10 добу. Увесь цей час особовий склад працює свою зміну, розділившись на дві групи і змінюючи один одного. Та люди втомлені морально і фізично.

Люди харчуються обмежено, у них обмежена кількість ліків і їм дуже важко. Їхні рідні і близькі тут, у Славутичі, так само переживають і не знають, що з цим робити,

– розповів Фомічев.

Мер Славутича пояснив, що це справжній тероризм, адже таких прецедентів у світі не було, щоб було захоплення ядерних об'єктів, атомних електростанцій.

До речі, орки захопили ЧАЕС ще 24 лютого – тобто в перший день повномасштабного нападу Росії на Україну.

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Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу



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