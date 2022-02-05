После падения самолет вспыхнул
Выжить не удалось никому. Трагедия произошла недалеко от аэродрома Марии Райхе в городе Наска в пятницу после обеда.
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Самолет перевозил туристов над линиями Наски в перуанской пустыне. Он свалился на землю через несколько минут после вылета. По предварительным данным, судно вспыхнуло после удара о землю.
Известно, что воздушное судно принадлежит компании Aero Santos.
В авиакатастрофе погибли:
- мужчина и женщина с Чили;
- трое граждан Нидерландов;
- местные члены экипажа.
Пока правоохранители выясняют причину трагедии.
В Перу упал туристический самолет / Фото World News24
К сожалению, выжить не удалось никому / Фото World News24
Смотрите видео с места авиакатастрофы: