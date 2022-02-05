После падения самолет вспыхнул

Выжить не удалось никому. Трагедия произошла недалеко от аэродрома Марии Райхе в городе Наска в пятницу после обеда.

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Самолет перевозил туристов над линиями Наски в перуанской пустыне. Он свалился на землю через несколько минут после вылета. По предварительным данным, судно вспыхнуло после удара о землю.

Известно, что воздушное судно принадлежит компании Aero Santos.

В авиакатастрофе погибли:

  • мужчина и женщина с Чили;
  • трое граждан Нидерландов;
  • местные члены экипажа.

Пока правоохранители выясняют причину трагедии.

​У Перу впав туристичний літак

В Перу упал туристический самолет / Фото World News24

На жаль, вижити не вдалося нікому

К сожалению, выжить не удалось никому / Фото World News24

Смотрите видео с места авиакатастрофы: