Після падіння літак спалахнув
Вижити не вдалося нікому. Трагедія трапилася неподалік аеродрому Марії Райхе в місті Наска у п'ятницю після обіду.
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Літак перевозив туристів над лініями Наски в перуанській пустелі. Він впав на землю через кілька хвилин після вильоту. За попередніми даними, судно спалахнуло після удару об землю.
Відомо, що повітряне судно належить компанії Aero Santos.
В авіакатастрофі загинули:
- чоловік і жінка з Чилі;
- троє громадян Нідерландів;
- місцеві члени екіпажу.
Наразі правоохоронці з'ясовують причину трагедії.
У Перу впав туристичний літак / Фото World News24
На жаль, вижити не вдалося нікому / Фото World News24
Дивіться відео з місця авіакатастрофи: