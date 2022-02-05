Після падіння літак спалахнув

Вижити не вдалося нікому. Трагедія трапилася неподалік аеродрому Марії Райхе в місті Наска у п'ятницю після обіду.

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Літак перевозив туристів над лініями Наски в перуанській пустелі. Він впав на землю через кілька хвилин після вильоту. За попередніми даними, судно спалахнуло після удару об землю.

Відомо, що повітряне судно належить компанії Aero Santos.

В авіакатастрофі загинули:

  • чоловік і жінка з Чилі;
  • троє громадян Нідерландів;
  • місцеві члени екіпажу.

Наразі правоохоронці з'ясовують причину трагедії.

​У Перу впав туристичний літак
У Перу впав туристичний літак / Фото World News24

На жаль, вижити не вдалося нікому
На жаль, вижити не вдалося нікому / Фото World News24

Дивіться відео з місця авіакатастрофи: