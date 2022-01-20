Согласно этому решению, вакцинироваться против COVID-19 должно все население в возрасте от 18 лет. Эту инициативу в австрийском обществе активно обсуждали с ноября 2021 года.

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В документ вносили многочисленные поправки

Предложение вызвало длительные дебаты, и начальную версию проекта внесли много поправок. Убеждал депутатов министр здравоохранения Вольфганг Мюкштайн.

Глава Минздрава Австрии подчеркнул, что все вакцины, которыми прививают в стране, полностью безопасны. Он отмечал, что для сдерживания новой волны COVID-19 просто необходима максимальная иммунизация населения.

Обратите внимание! С резкой критикой против проекта выступили в "Австрийской партии свободы". Там решение нижней палаты парламента члены политсилы назвали "шагом к тоталитаризму".

Решение еще предстоит утвердить Бундесрат

Отметим, что это решение пока не окончательно, ведь его должна утвердить еще верхняя палата парламента - Бундесрат. Голосование должно состояться уже 3 февраля. Однако, говорят эксперты, скорее всего, документ скажут "да"

Тем временем В Чехии отменяют обязательную вакцинацию

Что известно о коронавирусе в Австрии: