Згідно з цим рішенням, вакцинуватись проти COVID-19 має все населення віком від 18 років. Цю ініціативу в австрійському суспільстві активно обговорювали ще з листопада 2021 року.

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У документ вносили численні поправки

Пропозиція викликала тривалі дебати, та й початкову версію проєкту внесли багато поправок. Переконував депутатів міністр охорони здоров'я Вольфганг Мюкштайн.

Глава МОЗ Австрії наголосив, що усі вакцини, якими щеплять в країні, є повністю безпечними. Він зазначав, що заради стримування нової хвилі COVID-19 просто необхідна максимальна імунізація населення.

Зверніть увагу! З різкою критикою проти проєкту виступили в "Австрійській партії свободи". Там рішення нижньої палати парламенту члени політсили назвали "кроком до тоталітаризму".

Рішення ще має затвердити Бундесрат

Зазначимо, що це рішення – поки не остаточно, адже його має затвердити ще верхня палата парламенту – Бундесрат. Голосування має відбутись вже 3 лютого. Проте, кажуть експерти, швидше за все, документу скажуть "так"

Тим часом У Чехії скасовують обов'язкову вакцинацію

Що відомо про коронавірус в Австрії: