Згідно з цим рішенням, вакцинуватись проти COVID-19 має все населення віком від 18 років. Цю ініціативу в австрійському суспільстві активно обговорювали ще з листопада 2021 року.
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У документ вносили численні поправки
Пропозиція викликала тривалі дебати, та й початкову версію проєкту внесли багато поправок. Переконував депутатів міністр охорони здоров'я Вольфганг Мюкштайн.
Глава МОЗ Австрії наголосив, що усі вакцини, якими щеплять в країні, є повністю безпечними. Він зазначав, що заради стримування нової хвилі COVID-19 просто необхідна максимальна імунізація населення.
Рішення ще має затвердити Бундесрат
Зазначимо, що це рішення – поки не остаточно, адже його має затвердити ще верхня палата парламенту – Бундесрат. Голосування має відбутись вже 3 лютого. Проте, кажуть експерти, швидше за все, документу скажуть "так"
Тим часом У Чехії скасовують обов'язкову вакцинацію
Що відомо про коронавірус в Австрії:
- Станом на 20 січня в Австрії виявили понад 2 мільйони 678 тисяч хворих на коронавірус.
- Показник вакцинації в країні – 72% і він – один з найнижчих у Європі.
- Наприкінці грудня в країні пройшли демонстрації проти обов'язкової імунізації.
- Лише на початку грудня країна заявила про завершення локдауну.