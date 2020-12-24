24 декабря открыли первую очередь Запорожского моста из района Бабурка до острова Хортица (4 пусковой комплекс, который включает в себя сооружения номер 1,2,3,4,5).

Компанией Onur Group Ukraine отремонтированы 4 сооружения балочного моста, заменено асфальтно-бетонное покрытие, восстановлены все устройства организации дорожного движения: освещение, дорожные знаки, ограждения, разметка и тд.

На объекте работают примерно 650 работников команды Onur Group Ukraine.

Запорожские мосты – самый масштабный инфраструктурный проект Украины и один из самых амбициозных проектов для нашей команды. Мы работаем 24/7, чтобы масимально быстро и качественно выполнять нашу работу. Ведь знаем, что открытия данного объекта жители Запорожья ждут уже много лет. Именно это поможет им забыть о пробках и позволит комфортно и безопасно добираться к своему дому или на работу с одного берега Днепра на другой,

– рассказал Эмре Караахметоглу, главный координатор Onur Group Ukraine.

Запорожский мост – это магистраль непрерывного движения протяженностью более 9 км, состоящая из 6 транспортных развязок, в составе которых 27 искусственных сооружений, в том числе 2 внеклассовых моста (балочный и вантовый) с отдельными сооружениями под каждое направление движения.

Кроме открытия балочного моста параллельно продолжаются работы на вантовом мосту, где уже сделана гидроизоляция. Для эффективного строительства моста из Стамбула в Запорожье направляется один из самых мощных плавкранов мира – LK-600. Который уже через несколько дней начнет работу на объекте.

В целом же строительство комплекса сооружений планируют завершить в 2022 году. Новые мосты существенно разгрузят транспортные магистрали не только города, но и всего региона.