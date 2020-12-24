24 грудня відкрили першу чергу Запорізького мосту з району Бабурка до острову Хортиця (4 пусковий комплекс, який включає в себе споруди номер 1,2,3,4,5).

Компанією Onur Group Ukraine відремонтовано 4 споруди балкового мосту, замінено асфальтно-бетонне покриття, відновлені усі пристрої організації дорожнього руху: освітлення, дорожні знаки, огорожі, розмітка і тд.

На об'єкті працює приблизно 650 працівників команди Onur Group Ukraine.

Запорізькі мости – наймасштабніший інфраструктурний проєкт України та один з найамбітніших проєктів для нашої команди. Ми працюємо 24/7 , щоб масимально швидко та якісно виконувати нашу роботу. Адже знаємо, що відкриття даного об'єкту мешканці Запоріжжя чекають вже багато років. Саме це допоможе їм забути про затори та дасть змогу комфортно та безпечно добиратися до свого додому чи на роботу з одного берега Дніпра на інший,

– розповів Емре Караахметолгу, головний координатор Onur Group Ukraine

Запорізький міст – це магістраль безперервного руху протяжністю понад 9 км, що складається з 6 транспортних розв'язок, в складі яких 27 штучних споруд, у тому числі 2 позакласових мости (Балковий і Вантовий) з окремими спорудами під кожний напрямок руху.

Окрім відкриття балкового мосту паралельно тривають роботи на Вантовому мості, де вже зроблена гідроізоляція. Для ефективного будівництва мосту зі Стамбулу у Запоріжжя прямує один із найпотужніших плавкранів світу – LK-600. Який вже за кілька днів розпочне роботу на об'єкті.

Загалом же будівництво комплексу споруд планують завершити у 2022 році. Нові мости суттєво розвантажать транспортні магістралі не тільки міста, а й усього регіону