Первая революция 2022 года: в Казахстане все жестче, чем было в Украине

Конечно, люди не идут на смерть и не убивают из-за цен на сжиженный газ. Причины протестов по всей стране могут быть только в самой власти. В клановой, безответственной власти, которая лжет и набивает свои карманы гораздо лучше, чем управляет.

Внезапная революция

В Казахстане все жестче чем в Беларуси и даже жестче чем в Украине. Массовые столкновения начались мгновенно, без раскачки и "майдана", уже убито несколько сотрудников полиции, безоружные люди толпами бросаются на силовиков, отнимают оружие, берут в плен, поджигают административные здания и полицейские машины.

Как всегда у авторитарных режимов, это произошло внезапно. Ведь в Казахстане абсолютная политическая "стабильность" и несменяемость одной политической семьи Нурсултана Назарбаева с 1989 года. Все депутаты –лояльные, в парламенте управляемое монобольшинство, все олигархи - лояльны и близки к президентской семье. Все СМИ –хвалят достижения президента. Вся страна управляется из одного кабинета.

И вот без поддержки депутатов, представителей власти, медиа сотни тысяч простых людей выходят на улицу, чтобы принять участие в протестах и рискнуть собой. Чтобы свергнуть "стабильность".

Россия в шоке

А ведь в Казахстане дружба с Россией, Путин – союзник, ОДКБ, космодром, закупки оружия и совместные маневры с российской армией, ну с чего бы тут вообще возникнуть протестам?

Путин организовал клуб стареющих диктаторов вокруг себя, и крайне зол, что Украины вышвырнула члена этого клуба Януковича. Но у пророссийских старцев одного за другим возникают серьезные проблемы.

И Беларусь-2020, и Казахстан-2022, независимо от исхода протестов, показывают – развитие современного государства невозможно без опоры государства на сильное гражданское общество, свободу слова, конкурентную политику и сменяемость власти.

Пока еще неустойчивая, но демократическая Украина куда более стабильна, чем бесперспективная кремлевская модель власти.

Нервная реакция российских провластных медиа – это осознание того, что после смерти Путина Россию может ждать куда большая турбулентность, чем сейчас в Казахстане. И Украине надо строить сильное государство, чтобы в период неизбежных проблем в РФ, мы были достаточно крепкими и системными, чтобы вернуть украденные Крым и Донбасс.

Что происходит в Казахстане – смотрите видео