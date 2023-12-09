Первая в мире диверсия с использованием артиллерии, – эксперт о спецоперации СБУ

Стали известны подробности уникальной операции СБУ, первой в мире проведшей диверсию с использованием артиллерии. Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий, анализируя документальный фильм, вышедший 8 декабря в эфире одного из телеканалов.

Эксперт пишет о марте 2022 года, когда во время наступления на Киев, СБУ разнесла пункт управления россиян, который обустроили в своем тылу, на Полесье.

Уникальность этой операции в том, что впервые в мировой истории тяжелые 152-миллиметровые пушки опрокидывались на диверсионном рейде в непосредственной близости к врагу. Как подчеркивает глава спецслужбы Василий Малюк, спецназам удалось под носом у врага незаметно переместить артиллерию в "серую зону", откуда она ударила по штабу россиян,

– акцентирует политолог.

Голобуцкий считает, что команде Василия Малюка в СБУ удалось спланировать и реализовать ряд диверсионных спецопераций, серьезно усложнивших для врага ситуацию под Киевом и ставших одним из факторов, заставивших его отступить. В тыловом пункте врага был уничтожен не только офицерский состав россиян, но и 48 единиц техники, 45 машин со снарядами и запасы топлива. Полный замысел сделки знали только Малыш и генералы "Хантер" и Горбатюк", – подчеркивает эксперт.

"Эта операция только одна из страниц обороны Киева. ЦСО "А" и 13-е Главное управление военной контрразведки СБУ реализовали и многие другие важные спецоперации в первые недели войны, чтобы заставить врага отойти к границе. Это, в частности, минирование логистических артерий, взрывы мостов и уничтожение российских колонн. Впрочем, очевидно, что детали многих операций будут засекречены до завершения боев", – резюмирует Голобуцкий.

Напомним, что об уникальной диверсионной операции с использованием артиллерии широкой публике стало известно из документального фильма "Логот врага. Ликвидация" из документального цикла "СБУ. Спецоперации победы", который 8 декабря вышел на канале 1+1.

