Ранее всего она засияет на востоке Украины, а именно на Луганщине, в 15:31. Позднее всего звезда взойдет на Закарпатье в 16:39. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой UST Космос.
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Когда в украинских городах взойдет первая звезда на Сочельник
Киев – 15:58
Львов – 16:26
Луцк – 16:17
Ровно – 16:14
Тернополь – 16:21
Ивано-Франковск – 16:28
Ужгород – 16:39
Черновцы – 16:26
Хмельницкий – 16:16
Житомир – 16:06
Винница – 16:11
Кропивницкий – 15:59
Черкассы – 15:56
Сумы – 15:38
Чернигов – 15:49
Полтава 15:45
Харьков – 15:37
Донецк – 15:39
Луганск – 15:31
Запорожье – 15:51
Днепр – 15:48
Херсон – 16:06
Николаев – 16:07
Одесса – 16:14
Симферополь – 16:06
Севастополь – 16:10
Когда в Украине засияет первая звезда на Сочельник / фото UST Космос