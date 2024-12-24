Ранее всего она засияет на востоке Украины, а именно на Луганщине, в 15:31. Позднее всего звезда взойдет на Закарпатье в 16:39. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой UST Космос.

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Когда в украинских городах взойдет первая звезда на Сочельник

Киев – 15:58

Львов – 16:26

Луцк – 16:17

Ровно – 16:14

Тернополь – 16:21

Ивано-Франковск – 16:28

Ужгород – 16:39

Черновцы – 16:26

Хмельницкий – 16:16

Житомир – 16:06

Винница – 16:11

Кропивницкий – 15:59

Черкассы – 15:56

Сумы – 15:38

Чернигов – 15:49

Полтава 15:45

Харьков – 15:37

Донецк – 15:39

Луганск – 15:31

Запорожье – 15:51

Днепр – 15:48

Херсон – 16:06

Николаев – 16:07

Одесса – 16:14

Симферополь – 16:06

Севастополь – 16:10

Когда в Украине засияет первая звезда на Сочельник / фото UST Космос