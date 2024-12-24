Найраніше вона засяє на сході України, а саме на Луганщині, о 15:31. Найпізніше зоря зійде на Закарпатті о 16:39. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням UST Космос.
Дивіться також Звізда – символ українського Різдва: як на Львівщині відроджують давню традицію наших предків
Коли в українських містах зійде перша зірка на Святвечір
Київ – 15:58
Львів – 16:26
Луцьк – 16:17
Рівне – 16:14
Тернопіль – 16:21
Івано-Франківськ – 16:28
Ужгород – 16:39
Чернівці – 16:26
Хмельницький – 16:16
Житомир – 16:06
Вінниця – 16:11
Кропивницький – 15:59
Черкаси – 15:56
Суми – 15:38
Чернігів – 15:49
Полтава 15:45
Харків – 15:37
Донецьк – 15:39
Луганськ – 15:31
Запоріжжя – 15:51
Дніпро – 15: 48
Херсон – 16:06
Миколаїв – 16:07
Одеса – 16:14
Сімферополь – 16:06
Севастополь – 16:10
Коли в Україні засяє перша зоря на Святвечір / фото UST Космос