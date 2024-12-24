Найраніше вона засяє на сході України, а саме на Луганщині, о 15:31. Найпізніше зоря зійде на Закарпатті о 16:39. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням UST Космос.

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Коли в українських містах зійде перша зірка на Святвечір

Київ – 15:58

Львів – 16:26

Луцьк – 16:17

Рівне – 16:14

Тернопіль – 16:21

Івано-Франківськ – 16:28

Ужгород – 16:39

Чернівці – 16:26

Хмельницький – 16:16

Житомир – 16:06

Вінниця – 16:11

Кропивницький – 15:59

Черкаси – 15:56

Суми – 15:38

Чернігів – 15:49

Полтава 15:45

Харків – 15:37

Донецьк – 15:39

Луганськ – 15:31

Запоріжжя – 15:51

Дніпро – 15: 48

Херсон – 16:06

Миколаїв – 16:07

Одеса – 16:14

Сімферополь – 16:06

Севастополь – 16:10

Коли в Україні засяє перша зоря на Святвечір / фото UST Космос